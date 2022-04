Zuid-Koreaanse golfer leidt na eerste ronde Masters

De Zuid-Koreaanse golfer Sung-jae Im gaat na de eerste ronde van de Masters aan de leiding. De 24-jarige Koreaan had 67 slagen nodig voor zijn ronde over de banen van Augusta, vijf onder par. Tiger Woods vierde zijn rentree na ruim een jaar afwezigheid vanwege een zwaar auto-ongeluk met een ronde van 71 slagen en staat daarmee op de gedeelde tiende plaats.

Im noteerde vijf birdies en zelfs één eagle. Hij moest daar twee bogeys tegenover zetten. De Zuid-Koreaan heeft één slag voorsprong op de Australiër Cameron Smith, die acht birdies produceerde, maar zowel op de eerste als laatste hole ook een dubbele bogey moest invullen op zijn scorekaart. Im en Smith eindigden in 2020 op de Masters op de gedeelde tweede plaats, achter de Amerikaan Dustin Johnson.

Veruit de meeste aandacht op Augusta ging uit naar Woods. De vijfvoudig winnaar van het groene jasje van de Masters liep in februari vorig jaar bij een autocrash zware verwondingen op, vooral aan zijn rechterbeen. Woods moest wederom een lang revalidatietraject door. Hij liet bij zijn rentree zien dat hij het spelletje niet verleerd is. “Het slaan gaat goed, maar het lopen is niet makkelijk”, zei de 46-jarige Amerikaan, die tijdens zijn ronde werd gevolgd door duizenden toeschouwers.