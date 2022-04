Atlete Brinkman ziet af van WK en kiest voor marathon op EK

Nienke Brinkman kiest deze zomer voor de marathon bij de EK atletiek in het Duitse München en ziet af van de WK in het Amerikaanse Eugene. “Het lijkt mij goed eerst ervaring op te doen op een Europees kampioenschap dicht bij huis en nog even te wachten met een WK’’, zegt de 28-jarige atlete, die vorig jaar in Valencia bij haar debuut op de marathon een tijd van 2.26.34 liep.

Met die tijd plaatste ze zich voor zowel de WK als de EK, die deze zomer vrij kort na elkaar worden gehouden. Komende zondag is ze de Nederlandse troef in de marathon van Rotterdam. Op de startlijst is ze de nummer vier na Stella Barsosio (Kenia), Haven Hailu (Ethiopië) en Rose Chelimo (Bahrein).

De voormalige hockeyster staat volop in de belangstelling in de atletiekwereld, want haar 2.26.34 is de derde tijd ooit gelopen door een Nederlandse atlete. Alleen Lornah Kiplagat (2.23.43) en Hilda Kibet (2.24.37) waren ooit sneller. “Ik ervaar die aandacht als heel positief, maar ik moet er nog steeds erg aan wennen. Ik blijf er relaxed onder, maar het is zeker overweldigend. Het voelt gek om te beseffen dat ik in één klap tot de Nederlandse top behoor. Het is misschien maar goed dat ik er nog niet aan gewend ben, dan kan ik nog in mijn oude patroontjes blijven.’’

Brinkman kon ‘onder de radar’ blijven omdat ze woont en werkt in het Zwitserse Zürich. Het hardlopen pakte ze pas serieus op tijdens de coronapandemie. Ze doet er ook veel aan trailrunning, rennen over moeilijk begaanbare bergpaadjes. “Maar voor de marathon van Rotterdam heb ik wel specifiek getraind. Ik ben ook voor het eerst op trainingskamp geweest, in Kenia. Ik heb me daar volledig op de sport kunnen focussen en ervaren hoe mijn lichaam reageerde op het trainen op hoogte.”

Het gevolg is dat ze topfit aan de start verschijnt van haar tweede marathon. “Ik hoop onder die 2.26.34 te lopen, maar ik wil ook van de wedstrijd genieten. Er komt veel publiek, dat belooft veel voor de sfeer. Echte grote sportieve doelen stel ik nog niet, al wil ik wel graag een keer op de Olympische Spelen uitkomen. Maar ik wil de tijd nemen om mijn hardloopcarrière rustig op te bouwen. Eigenlijk is mijn grootste doel blessurevrij blijven, want ik geniet zo van het hardlopen dat ik ook op de lange termijn goed wil blijven presteren.”