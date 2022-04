Coureur Stroll krijgt gridstraf van drie plekken voor crash

De Canadese coureur Lance Stroll van Aston Martin heeft een gridstraf gekregen van drie plekken voor het veroorzaken van een crash tijdens de kwalificatie van de Grote Prijs van Australiƫ. Hij start daarom zondag als laatste in Melbourne.

Stroll kwam in Q1 in botsing met zijn landgenoot Nicholas Latifi. De wedstrijdleiding was na afloop van oordeel dat Stroll de crash had veroorzaakt “omdat hij zich onvoldoende bewust was van zijn positie op de baan”. Toen Latifi hem probeerde te passeren, stuurde Stroll naar links.

Charles Leclerc start zondag om 07.00 uur vanaf poleposition. Max Verstappen gaat vanaf de tweede startpositie van start.