Tennisster Badosa komt niet met WTA-titel naar Den Bosch

Tennisster Paula Badosa reist niet met een WTA-titel op zak af naar Den Bosch. De Spaanse, vrijdag en zaterdag de tegenstander van Nederland in de Billie Jean King Cup, verloor in Charleston in de kwartfinales nipt van de Zwitserse Belinda Bencic.

De 24-jarige Badosa, de nummer 3 van de wereld, verloor op het graveltoernooi in de Verenigde Staten met 2-6 7-6 (2) 6-4 van de Zwitserse Belinda Bencic, de regerend olympisch kampioene. De partij duurde 2 uur en 47 minuten.

Badosa is over een week de kopvrouw van de Spaanse ploeg. Haar landgenote Garbiñe Muguruza meldde zich af voor de ontmoeting in de Maaspoort. De Nederlandse ploeg wordt aangevoerd door Arantxa Rus.

Bencic neemt het in Charleston bij de laatste vier op tegen de Russin Jekaterina Aleksandrova. De andere halve eindstrijd gaat tussen de Amerikaanse Amanda Anisimova en Ons Jabeur uit Tunesië.