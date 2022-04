Verstappen zevende in laatste vrije training GP van Australië

Max Verstappen heeft in de laatste vrije training voor de Grote Prijs van Australië de zevende tijd neergezet. Lando Norris klokte in zijn McLaren met 1.19,117 de snelste tijd op het Albert Park Circuit. De Nederlandse wereldkampioen van Red Bull moest bijna zeven tienden van een seconde toegeven op de Brit.

Verstappen worstelde opnieuw met de balans van zijn auto. In het laatste gedeelte van het circuit spinde de Nederlander, maar hij wist zijn bolide op tijd onder controle te krijgen. “Ik snap niet waarom ik hier spin. Het is erg moeilijk op dit moment om balans te krijgen”, zei hij over de boordradio.

Verstappen zette in de eerste vrije training in Melbourne de vierde tijd neer en moest in de tweede sessie alleen Charles Leclerc van Ferrari voor zich dulden. De Monegask noteerde zaterdag in de laatste trainingssessie de tweede tijd en gaf 0,132 seconde toe op Norris. Sergio Perez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, volgde achter Leclerc op 0,148 seconde.

Later op zaterdag vindt de kwalificatie plaats voor de GP van Australië. Verstappen viel dit seizoen uit in de openingsrace in Bahrein, maar revancheerde zich twee weken geleden met winst van de GP van Saudi-Arabië. Hij staat nu in het WK-klassement op de derde plek achter de Ferrari-coureurs Leclerc en Carlos Sainz.