Woods herstelt zich en haalt de ‘cut’ op tweede dag Masters

Golfer Tiger Woods heeft de tweede dag van The Masters afgesloten met 74 slagen. De vijfvoudig kampioen ging op de baan van Augusta rond in twee slagen boven het baangemiddelde, nadat hij donderdag was begonnen met een ronde van 71 slagen. Met een totaal van 145 slagen staat hij in de subtop, maar in ieder geval aan de goede kant van de ‘cut’. Hij staat gedeeld negentiende met 1 slag boven het baangemiddelde.

De 46-jarige Woods begon ronduit slecht aan de tweede dag van zijn 24e deelname aan The Masters. Op de eerste vijf holes sloeg hij vier bogeys. Pas met een birdie op baan acht herstelde hij zich een beetje. Hij sloeg in totaal zes bogeys, maar ook vier birdies.

Woods liep op de ‘back nine’ af en toe moeizaam, maar zijn spel werd beter in het tweede deel van de baan. De golfer had ruim dertien maanden geleden een zwaar auto-ongeluk en liep daarbij ernstig letsel aan zijn rechterbeen op.

Scottie Scheffler gaat na twee dagen aan de leiding. De Amerikaan die de wereldranglijst aanvoert ging rond in 67 slagen, de beste score van de dag die hij deelde met Justin Thomas. Hij staat met een totaal van 136 slagen, op acht slagen onder het baangemiddelde en heeft daarmee een voorsprong van vijf slagen op een grote groep concurrenten.