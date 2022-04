Abdi offert zich op en helpt boezemvriend Nageeye aan zege

Abdi Nageeye heeft na zijn zege in de marathon van Rotterdam omstandig zijn vriend Bashir Abdi bedankt. De Belg had zich opgeofferd om zijn Nederlandse vriend aan de overwinning in de hardloopklassieker te helpen. “Ik voelde me zijn leerling. Hij riep me tijdens de race een paar keer tot de orde en zorgde er zo voor dat ik rustig bleef”, zei de 33-jarige atleet, die dankzij een fenomenale eindsprint won in een Nederlands record van 2.04.56.

“Dat rustig blijven was heel belangrijk. Ik wilde een paar keer snel het gaatje dichten naar de Keniaan (Reuben Kipyego) en de Ethiopiër (Leul Gebresilase) die op kop liepen, maar Bashir zei me dat ze aan het bluffen waren en hij had gelijk”, vervolgde de winnaar van olympisch zilver, die zich in de 41e editie van de marathon tot de eerste Nederlandse winnaar bij de mannen kroonde.

“Ik voelde me na 35 kilometer nog steeds heel goed, maar ik had nog wel twijfels. Ik had nog nooit zo lang in de kopgroep meegelopen. Maar op 2 kilometer van de finish had ik zoveel vertrouwen dat ik wist dat ik het kon afmaken. Mijn benen waren nog helemaal niet in de verzuring geweest en daar had Bashir voor gezorgd. Ik ben hem heel dankbaar. Ik ben er nog steeds verbaasd over hoe fris ik was in de laatste kilometers. Het was intimideren en de goede tactiek uitvoeren, je weet dat je in de eindsprint altijd nog een keer moet kunnen versnellen”, zei Nageeye.

De Belg, die vorig najaar de 40e editie had gewonnen in een Europees record van 2.03.36, had er helemaal geen moeite mee dat hij de titel aan zijn vriend overdroeg. “Ik ben lang geblesseerd geweest. Begin van dit jaar was mijn enige wens weer gezond te worden. Ik wist dus dat Abdi in betere vorm was en hij verdiende het om te winnen”, liet de 33-jarige Gentenaar weten.

“Abdi heeft mij vorig jaar aan de bronzen medaille geholpen op de Olympische Spelen, dus voor mij was het vanzelfsprekend om hem hier te helpen. Ik zag het als mijn opdracht hem zo goed mogelijk naar de finisht te brengen en ik wist dat als hij er in de laatste 2 kilometer nog bij zou zitten, hij dan zou winnen. Ik ben ook blij dat hij zijn Nederlands record dik heeft verbeterd.”

Het verhaal van de twee geboren Somaliërs die elkaar vonden in het hardlopen en nu namens Nederland en België de strijd echt aangaan met de Keniaanse en Ethiopische toplopers, is nog niet ten einde. “We zijn vrienden en vormen een team. De marathon van Rotterdam is nu van ons en we zijn nog niet klaar. We gaan samen hard trainen om ons niveau nog verder te verhogen.”