Australische sprinter Ewan wint eerste etappe Ronde van Turkije

De Australische wielrenner Caleb Ewan heeft de eerste etappe van de Ronde van Turkije gewonnen. De renner van Lotto Soudal zegevierde na een rit over 207 kilometer van Bodrum naar Kusadasi in de massasprint. Danny van Poppel eindigde als vierde, Cees Bol werd zesde.

Ewan klopte de Belg Jasper Philipsen, Kaden Groves uit Australië kwam als derde over de finish. De 27-jarige Australiër vierde zijn vierde overwinning van het seizoen. Ewan won eerder etappes in de rondes van Saudi-Arabië en de Var en in Tirreno-Adriatico. De sprinter stapte na een val af in de Tirreno en miste daarna Milaan-Sanremo vanwege buikgriep. In Turkije, waar hij drie jaar geleden twee ritzeges boekte, maakt Ewan zijn rentree.

De Ronde van Turkije telt acht etappes en eindigt volgende week zondag in Istanbul.