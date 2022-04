Brinkman na twee marathons al de snelste Nederlandse aller tijden

Voor Nienke Brinkman ligt een geweldige toekomst op de marathon in het verschiet. Het was de veelzeggende boodschap van Lornah Kiplagat, die de nieuwe marathonsensatie feliciteerde met haar Nederlands record. Brinkman eindigde in de marathon van Rotterdam als tweede in 2.22.51 en liep daarmee het 19 jaar oude record van Kiplagat (2.23.43) uit de boeken. “Ze zag er heel sterk uit”, twitterde Kiplagat, die destijds tot de absolute wereldtop behoorde.

Brinkman is nog niet zover, wat niet heel verwonderlijk is. De 28-jarige atlete doet pas sinds de uitbraak van de coronapandemie serieus aan hardlopen. Ze liep vorig jaar bij haar debuut op de 42,195 kilometer al wel 2.26.34 en verbaasde daarmee al de Nederlandse atletiekwereld. Met de 2.22.51 in de Maasstad bevestigde ze haar grote talent voor de klassieke afstand. Ze prijkt er nu al mee op de derde plaats in de Europese ranglijst van dit jaar.

“Ik voelde me zo goed in de voorbereiding op deze marathon, dat mijn trainer zei dat ik wel kon weggaan op een tijd van 2.24. Toen heb ik hem gezegd dat ik dan het Nederlands record wel kon aanvallen”, zei de geboren Leiderdorpse, die woont in Zürich en daar afstudeert in de geofysica.

Ze bestudeert de bevingen op Mars, maar zondag geselde ze met verbazingwekkend soepele tred de bodem van Rotterdam. “Ik gaf er vooraf geen ruchtbaarheid aan, want ik wilde mezelf ook geen druk opleggen. Er waren namelijk wel twijfels, maar in de race ging het heel goed. Ik kon heel constant het recordschema aanhouden en toen mijn ‘hazen’ klaar waren, ben ik gaan versnellen. Al voelde dat niet zo, maar ik kon een paar vrouwen voor mij inhalen en dat gaf me een boost.”

Brinkman was dolblij met haar toptijd. “Ik besefte het pas toen ik die 2.22 op de klok zag staan. Het publiek sleepte me er ook doorheen. Wat een geweldige sfeer. Mijn familie en vrienden stonden langs de kant, ik kon gelukkig nog even naar ze zwaaien toen ik voorbijkwam.”

Ze moet wennen aan de onwaarschijnlijk snel vergaarde status van snelste Nederlandse marathonloopster aller tijden, maar weet wel wat ze wil. “Ik beleef het allemaal nog als een droom, maar ik wil wel volle bak doorgaan in deze sport. Ik wil zeker een keer aan de Olympische Spelen deelnemen en deze zomer wil ik proberen zo hoog mogelijk te eindigen op de marathon bij de EK in München”, zegt de atlete, die ook fervent aan trailrunning doet. “Dat werkt goed voor mij. Het is een totaal andere discipline, maar het helpt heel erg om de geest en het lichaam sterker te maken.”