De ene tweede plaats is de andere niet voor Vollering

Demi Vollering kon vorig jaar leven met de tweede plaats in de Amstel Gold Race achter Marianne Vos. Zondag voelde dezelfde klassering, nu achter de Italiaanse Marta Cavalli, net even anders aan. Ondanks een numerieke meerderheid voor haar ploeg SD Worx in de groep die na een inspanning van Annemiek van Vleuten na de Cauberg voorop overbleef, kwam het niet tot een sprint om de winst.

“Vorig jaar was ik vooral verbaasd en blij. Nu wilde ik meer. Een tweede plaats is niet genoeg meer voor mij”, zo legde Vollering onbedoeld haar nieuwe status uit. Een jaar geleden won ze een week na de Gold Race Luik-Bastenaken-Luik. Er volgden ook nog zeges in La Course en de Women’s Tour (rit en eindzege).

Vollering was mee met een sterke kopgroep, die zo’n 60 kilometer voor de streep ontstond na een versnelling van Van Vleuten. “Het was een goede groep, misschien wel te goed. We gingen te veel naar elkaar zitten kijken.”

Uiteindelijk was ze een van de zes vrouwen die enkele kilometers voor de streep in het wiel van Van Vleuten boven op de Cauberg passeerde, waarna Cavalli haar aanval plaatste. Vollering had haar Zuid-Afrikaanse ploeggenote Ashleigh Moolman nog bij zich. “Net toen Cavalli versnelde, keek Ashleigh mij even aan. Ze heeft daarna wel geprobeerd het gat nog dicht te rijden, maar Cavalli was sterk.” Zelf dacht ze ook nog even een poging te doen naar de koploopster toe te springen. “Ik twijfelde, maar als ze mij dan terugpakken ben ik meteen ook kansloos in de sprint.”

Van Vleuten had geprobeerd er een zware koers van te maken, maar zag aan de omvang van de groep waarmee ze aan de slotklim van de Cauberg begon al dat dat niet gelukt was. “En de Cauberg is, als het niet een heel slopende wedstrijd is geweest, te kort om nog weg te rijden. Ik denk niet dat ik mezelf iets kan verwijten. Ik zou niet weten hoe ik het anders had moeten doen”, aldus de renster van Movistar, die als vierde de finish passeerde.