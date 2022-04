Frijns racet naar derde plaats in E-prix van Rome

De Nederlandse autocoureur Robin Frijns is als derde geëindigd in de tweede E-Prix van dit weekeinde in Rome, de vijfde race van dit seizoen in het wereldkampioenschap van de elektrische sportauto’s. Hij finishte zaterdag als tweede in de hoofdstad van Italië.

De Nieuw-Zeelander Mitch Evans won zondag in Rome, net als zaterdag. De Fransman Jean-Eric Vergne finishte als tweede. Frijns startte zondag vanaf de zesde positie en reed nog even aan de leiding. De Nederlander Nyck de Vries moest genoegen nemen met een 15e plaats. Hij viel zaterdag voortijdig uit.

Vergne is de nieuwe leider in het algemeen klassement. Frijns klom naar de tweede positie, met een achterstand van 2 punten op de Franse lijstaanvoerder. De volgende race is op 30 april in Monaco.