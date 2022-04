Golfer Woods zakt ver weg op derde dag Masters

Golfer Tiger Woods kan een zesde titel op The Masters dit jaar uit zijn hoofd zetten. De vijfvoudig kampioen ging zaterdag op de derde dag rond op de baan van Augusta in 78 slagen. Daarmee zakte de 46-jarige Woods ver weg in het klassement.

Woods was begonnen aan de derde dag op een gedeelde negentiende plaats na rondes van 71 en 74 slagen. De golfvedette begon opnieuw met een bogey maar sloeg ook al een birdie op de tweede hole. Een dubbele bogey op de vijfde hole zette hem verder op achterstand. Na bogeys op 9 en 11, herstelde hij zich nog een beetje met twee birdies. Op de laatste drie holes ging het echter mis. Met twee bogeys en een dubbele bogey eindigde hij zes slagen boven het baangemiddelde.

De golfer, die al voor de 24e keer meedoet aan The Masters, maakt in Augusta zijn rentree. Woods had ruim dertien maanden geleden een zwaar auto-ongeluk en liep daarbij ernstig letsel aan zijn rechterbeen op.