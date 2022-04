GP van Australië al vroeg voorbij voor Sainz

Voor Carlos Sainz zit de Grote Prijs van Australië er al na twee rondes op. De nummer 2 van het WK-klassement in de Formule 1 remde te laat en miste daardoor een bocht. De Spaanse coureur spinde met zijn Ferrari en kwam daarna vast te staan in het grind.

Sainz was in de kwalificatie niet verder gekomen dan de negende plek en verloor bij de start ook een aantal posities. In een poging om één van de Haas-coureurs in te halen, verremde Sainz zich. De Ferrari-coureur verlaat Melbourne zo zonder punten. De safetycar kwam na de spin van Sainz het circuit op, zodat de Ferrari veilig weggetakeld kon worden.

Sainz was in de openingsrace in Bahrein tweede geworden achter zijn teamgenoot Charles Leclerc. Twee weken geleden in Saudi-Arabië eindigde hij als derde, achter winnaar Max Verstappen en Leclerc.