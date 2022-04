Italiaanse Cavalli verrast met winst van Amstel Gold Race

De Italiaanse Marta Cavalli heeft de Amstel Gold Race voor vrouwen gewonnen. De renster van FDJ Nouvelle plaatste haar aanval ruim 2 kilometer voor de finish, nadat Annemiek van Vleuten vergeefs had geprobeerd op de Cauberg weg te rijden.

Demi Vollering (SD Worx) sprintte naar de tweede plaats, voor de Duitse Liane Lippert (derde) en Van Vleuten (vierde).

Voor de 24-jarige Cavalli was het haar derde zege als wielerprof en veruit haar belangrijkste, erkende ze voor de camera van de NOS. “Ik moet mijn ploegleider bedanken. Bij de verkenning gisteren hadden we al besproken dat het de plek was om aan te vallen. Toen we over de top van de Cauberg heen waren riep hij dat ik moest gaan. Na 500 meter keek ik om en zag ik dat ik een mooie voorsprong had”, vertelde de dolgelukkige Italiaanse.

Van Vleuten was al vroeg in de koers actief geweest. Door een versnelling van haar ontstond er op zo’n 60 kilometer voor de finish een kopgroep, die uiteindelijk uit acht rensters bestond. Onder hen de andere topfavoriete Vollering, de Poolse oud-winnares Katarzyna Niewiadoma en Chantal van den Broek-Blaak, die de Nederlandse klassieker ook al eens won. De op het oog interessante groep werd 40 kilometer voor de finish bij gebrek aan samenwerking toch weer bijgehaald.

In de slotfase bracht de Bemelerberg geen schifting en reed een nog tamelijk grote groep naar de voet van de Cauberg, de slotklim bij de vrouwen. Van Vleuten wist dat ze daar het verschil moest maken, maar zeven vrouwen hielden haar wiel. Van hen was Cavalli bovenop de eerste die aanviel. De laatste twee vlakke kilometers slaagde ze erin voorop te blijven, hoezeer Vollerings Zuid-Afrikaanse ploeggenote Ashleigh Moolman ook probeerde het gat dicht te rijden. Nu sprintte de jonge Zuid-Hollandse naar de tweede plaats, dezelfde klassering als vorig jaar toen Marianne Vos haar net te snel af was.