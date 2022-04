Koreman met stukjes wandelen onder EK-limiet marathon

Björn Koreman mag zich opmaken voor zijn eerste eindtoernooi in de atletiek. De 31-jarige atleet verbeterde zijn persoonlijk record in de marathon van Rotterdam en zette het op 2.10.32. Hij bleef daarmee ruimschoots onder de limiet voor de EK in augustus in München (2.12.30).

“Ik ben heel tevreden, bijna 2 minuten sneller dan de limiet”, zei Koreman na de race. Hij mikte eigenlijk op de limiet voor de WK in juli in het Amerikaanse Eugene (2.10.00), maar daar kwam hij niet aan. “Ik had het zwaar in de laatste 12 kilometer en heb stukjes moeten wandelen, ik kon gewoon niet meer verder. Om die reden ben ik tevreden dat ik wel die limiet voor de EK heb gehaald.”

Koreman zat wel bijna ruim vijfenhalve minuut boven de 2.04.56 van winnaar Abdi Nageeye. “Ik kijk enorm tegen hem op. Hij is echt een inspiratie en legt de lat enorm hoog voor de andere Nederlandse marathonlopers. Ik wil proberen de aansluiting te vinden, al zal dat niet meevallen.”

Ook Richard Douma plaatste zich voor de EK in München. De viervoudig Nederlands kampioen op de 1500 meter kwam in Rotterdam een grote inzinking te boven en eindigde in zijn debuutmarathon als elfde in 2.12.21.