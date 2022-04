Leclerc wint ook in Australië en slaat groot gat met Verstappen

Charles Leclerc heeft in de Formule 1 ook de Grote Prijs van Australië gewonnen. De coureur van Ferrari domineerde de race over 58 rondes op het Albert Park Circuit. Leclerc (24) heeft na drie grands prix al een flinke voorsprong opgebouwd aan kop van het WK-klassement.

De Monegask won de openingsrace in Bahrein en eindigde twee weken geleden als tweede achter Max Verstappen in Saudi-Arabië. De Nederlander viel in Melbourne uit met een kapotte motor, terwijl hij op de tweede plaats reed. De wereldkampioen, die in Bahrein ook al de finish niet haalde, bleef op 25 punten staan. Leclerc pakte in Australië nog een extra WK-punt vanwege de snelste raceronde en kwam daardoor op 71 punten.

Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen, eindigde als tweede. De Brit George Russell werd derde in de Mercedes.