Motorcoureur Bendsneyder zevende in GP van Amerika in Moto2

Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft bij de Grote Prijs van Amerika 9 punten gepakt in het WK in de Moto2. De 23-jarige Rotterdammer die rijdt voor team Pertamina Mandalika SAG eindigde op het circuit van Austin als zevende. Dat is zijn beste resultaat dit seizoen.

De zege ging na een race met veel incidenten en uitvallers naar Tony Arbolino, voor de Japanner Ai Ogura en de Brit Jake Dixon. Voor de Italiaan was het de eerste zege in de Moto2. De leiding in de WK-stand blijft in handen van Celestino Vietti, die uitviel in Austin maar met 70 punten Ogura en Arbolino voorblijft. Bendsneyder staat veertiende met 17 punten.

Bendsneyder was na een twaalfde plaats in de kwalificaties vertrokken op de vierde startrij. Zonta van den Goorbergh startte als 22e. In de eerste ronde van de wedstrijd was er een massale valpartij, waar ook Van de Goorbergh bij onderuitging. De 16-jarige Brabander kon niet verder.