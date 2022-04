Nageeye gaat voor medaille op de marathon bij WK atletiek

Abdi Nageeye twijfelt niet over zijn doel komende zomer. Hij wil op de marathon voor een medaille gaan op de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene. Het betekent dat hij de EK in München, die kort na de WK volgen, overslaat.

“Ik ga de EK niet boven de WK zetten. Ik snap dat voor veel Nederlandse marathonlopers de limiet voor de WK erg scherp is en dat zij zich richten op de EK, maar ik ben in de fase van mijn carrière dat ik voor de medailles wil gaan op de WK”, zei de winnaar van olympisch marathonzilver voor aanvang van de marathon van Rotterdam.

Nageeye (33) mikt in de Maasstad op een verbetering van zijn Nederlands record van 2.06.17, dat hij in 2019 in Rotterdam liep. “Het wordt wel eens tijd dat dat record eraan gaat. Ik kan er bijna niet meer mee aankomen als je bij de wereldtop hoort. Maar ik maak me er niet druk om. Ik loop voor de winst en ga mee met de kopgroep. Als je in Rotterdam voor de winst gaat, komt die goede tijd er vanzelf uit.”