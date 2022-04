Nederlandse favorieten in ‘ouderwetse’ Amstel Gold Race

Na een algehele afgelasting vanwege de coronapandemie en een aangepaste versie op een afgesloten parcours is er zondag weer een ‘ouderwetse’ Amstel Gold Race. De laatste keer dat er bij de mannen met publiek werd gefietst werd Mathieu van der Poel de grote held na een wonderbaarlijk verlopen finale in 2019. De winnaars van vorig jaar, respectievelijk Wout van Aert en Marianne Vos, ontbreken zondag als rond 10.30 uur eerst de mannen en dan de vrouwen vertrekken vanuit Maastricht.

Van der Poel, die de editie van vorig jaar oversloeg, is er nu wel bij. De kopman van Alpecin-Fenix verkeert in topvorm, zo bleek vorige week in de Ronde van Vlaanderen. Bij de vrouwen gelden Annemiek van Vleuten, Chantal van den Broek-Blaak en Demi Vollering als kanshebsters om als eerste de streep in Vilt te passeren.

De vrouwen worden daar rond 14.00 uur verwacht, de mannen een kleine drie uur later.