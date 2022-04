Red Bull zoekt oorzaak uitvallen Verstappen bij de brandstof

Formule 1-team Red Bull denkt dat Max Verstappen in de Grote Prijs van Australië opnieuw te maken heeft gekregen met brandstofproblemen. Na 38 van de 58 rondes moest de wereldkampioen zijn auto aan de kant zetten op het Albert Park Circuit. Uit de achterkant van de Red Bull kwam rook, wat erop duidde dat er iets in brand stond.

“Een paar rondes daarvoor rook Max al benzine”, zei teambaas Christian Horner. “We moeten de auto onderzoeken om te begrijpen wat hier gebeurd is. Dit is een heel frustrerende dag voor Max. Pérez haalde goede punten binnen door als tweede te eindigen, maar al met al was dit een teleurstellend weekeinde voor ons.” Topadviseur Helmut Marko zei tegen De Telegraaf dat de uitvalbeurt van Verstappen niets te maken had met de motor, maar mogelijk met een lek in de benzineleiding.

Bij de openingsrace van het seizoen in Bahrein viel Verstappen uit vanwege problemen met de brandstoftoevoer. Ook zijn teamgenoot Sergio Pérez haalde toen de finish niet. Volgens Red Bull hadden beide coureurs te maken met een vacuüm in de pompen van de brandstoftoevoer in hun auto. De renstal wist dat probleem te verhelpen voor de GP van Saudi-Arabië, die Verstappen won.