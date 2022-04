Scheffler gaat slotronde Masters in met drie slagen voorsprong

De Amerikaanse golfer Scottie Scheffler gaat als leider de slotdag van de Masters in met drie slagen voorsprong op zijn eerste achtervolger. De nummer 1 van de wereld had 71 slagen nodig voor zijn derde ronde op Augusta, 1 onder par. Scheffler zag de Australiër Cameron Smith in het klassement naderen tot op drie slagen.

De Amerikaan had na twee rondes een voorsprong van vijf slagen op vier achtervolgers. Scheffler (25) kwam in zijn derde omloop tot zes birdies, maar moest daar ook vijf bogeys tegenover zetten. Smith nestelde zich op de tweede plek dankzij een ronde van 68 slagen, met zes birdies en twee bogeys.

De Japanse titelverdediger Hideki Matsuyama viel ver terug door een ronde van 77 slagen. Matsuyama zakte van de gedeelde tweede naar de veertiende plek. Tiger Woods had 78 slagen nodig. De Amerikaan, die op de Masters zijn rentree maakt na lange afwezigheid vanwege een zwaar auto-ongeluk, viel in het klassement terug naar de gedeelde 41e plaats met 223 slagen. Scheffler leidt de strijd om het groene jasje op de major in Augusta met 207 slagen.