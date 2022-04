Shorttrackploegen grijpen naast wereldtitel op aflossing

De Nederlandse shorttrackploegen hebben op de WK in het het Canadese Montreal de wereldtitels op de aflossing niet kunnen prolongeren. De vrouwen moesten genoegen moeten nemen met brons. De mannen pakten het zilver.

De shorttracksters, de regerend olympisch kampioen maar in Canada zonder Suzanne Schulting, eindigden als derde achter Zuid-Korea en Canada. Rianne de Vries, Selma Poutsma, Yara van Kerkhof en Xandra Velzeboer lagen in de wedstrijd lang op de tweede plaats. In de slotronde probeerde Velzeboer de Canadese Kim Boutin nog te passeren. Dat lukte niet. De wereldkampioene Minjeong Choi lukte dat buitenom wel en zij pakte het goud.

Itzhak de Laat, Friso Emons, Sven Roes en Sjinkie Knegt vochten op de aflossing een felle strijd uit met Canada, waar Charles Hamelin zijn allerlaatste race reed. Na een moeilijke wissel waarbij de twee landen elkaar in de weg zaten, profiteerde Zuid-Korea door de kop over te nemen en stond die niet meer af.