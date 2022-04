Springruiter Smolders eindigt als tweede in wereldbekerfinale

Springruiter Harrie Smolders is in Leipzig met zijn paard Monaco tweede geworden in de wereldbekerfinale. De 41-jarige Nederlander pakte in 2016 ook al zilver, toen nog met het paard Emerald. De zege ging naar de Zwitser Martin Fuchs met 5 strafpunten. Jens Fredricson uit Zweden eindigde net als Smolders met 8 strafpunten, maar werd derde door een mindere tijd.

Smolders noemde de tweede plaats “geweldig”. “Dit was Monaco‚Äôs eerste kampioenschap, het is een fantastisch resultaat. Monaco was in supervorm de hele week.”

Bondscoach Jos Lansink, die in deze rol zijn eerste kampioenschap beleefde, had op meer gehoopt. “We waren er dichtbij. Het had nog iets beter gekund. Dat is de sport. Harrie heeft heel goed gereden en zijn paard Monaco sprong heel goed.”