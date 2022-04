Tennisser Goffin wint in Marrakesh zijn zesde ATP-titel

Tennisser David Goffin heeft het ATP-toernooi van Marrakesh gewonnen. De 31-jarige Belg versloeg in de finale in drie sets de Slowaak Alex Molcan: 3-6 6-3 6-3.

Voor de Belg, die momenteel de nummer 74 van de wereld is maar in 2017 nog zevende stond, is het de eerste toernooizege van 2022 op de ATP Tour en de zesde in totaal. Goffin won zijn laatste titel in februari vorig jaar in Montpellier.

Goffin had zijn eerste partij van dit jaar nog verloren van de Slowaak, die op de 65e plaats op de wereldranglijst staat. Molcan, die de als eerste geplaatste FĂ©lix Auger-Alliasime en ook de als zesde geplaatste Botic van de Zandschulp had verslagen, begon goed met winst in de eerste set. In de tweede set brak Goffin zijn tegenstander een keer vaker en trok de stand weer gelijk.

Meteen in de derde set won de Belg op de opslagbeurt van de Slowaak. Die marge hield hij vervolgens vast. Op 5-3 pakte Goffin op zijn tweede matchpoint de zege.