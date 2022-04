Tennisser Opelka wint in Houston Amerikaans onderonsje van Isner

Tennisser Reilly Opelka heeft het ATP-toernooi van Houston gewonnen. De 24-jarige Amerikaan versloeg in de finale landgenoot John Isner in twee sets: 6-3 7-6 (7).

Opelka was in Houston als derde geplaatst, een plek hoger dan de 36-jarige Isner. In de kwartfinale won de Amerikaan nog in twee sets van de Nederlandse debutant Gijs Brouwer.

Tegen Isner had Opelka in de eerste set aan een break voldoende. In de tweede set moest de tiebreak de beslissing brengen. Nadat Isner drie setpoints niet kon verzilveren sloeg Opelka toe en won zijn derde ATP-titel.