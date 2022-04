Van der Poel legt zich neer bij overwicht Ineos in Gold Race

Mathieu van der Poel moest zich zondag in de Amstel Gold Race neerleggen bij een overwicht aan renners van Ineos Grenadiers. Eén van hen, de Pool Michal Kwiatkowski, won. De Nederlander van Alpecin-Fenix moest genoegen nemen met de vierde plaats. “Hun optreden was indrukwekkend, ik ging dat in mijn eentje ook niet oplossen”, keek Van der Poel terug.

Vorige week was hij nog de beste in de Ronde van Vlaanderen. “Ik had de afgelopen week wat moeite om me weer in gang te zetten. Toen ik ‘de Ronde’ twee jaar geleden won was het aan het einde van het seizoen en kon ik er meer van genieten. Maar ik weet ook dat deze koers mij net iets minder ligt. Ik was verder wel in orde.”

Van der Poel was tevreden met zijn optreden. “Ik was niet goed genoeg om op alles te reageren tegen al die lichtgewichten. Het is ook anders dan de kasseiklimmen in Vlaanderen, die je zittend kunt doen. Ik heb hier echt een superdag nodig om te kunnen winnen. Verder hoop ik vooral dat de vorm zo blijft, met het oog op Parijs-Roubaix van volgende week. Maar garanties heb je niet. Het zou wel makkelijk zijn als je als favoriet ook steeds wint.”