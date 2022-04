Vettel na rampweekeinde: erger dan dit kan het niet worden

Sebastian Vettel heeft weinig plezier beleefd aan zijn terugkeer in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen, die de eerste twee grands prix van het seizoen miste vanwege een coronabesmetting, verloor tijdens de Grote Prijs van Australiƫ in de 24e ronde de controle over zijn Aston Martin en reed de muur in.

“Erger dan dit kan het niet worden”, zei Vettel, die na zijn crash voor onderzoek bij de dokter langs moest. “Mijn gebrek aan ervaring met deze auto heeft me zeker niet geholpen. Ik pushte iets te hard en daardoor raakte ik op de kerbstones in bocht vier de macht over het stuur kwijt. Ik wilde te snel te veel.’

De 34-jarige Duitser viel vrijdag tijdens de eerste vrije training stil met zijn Aston Martin vanwege een motorisch probleem. Vettel reed op een scooter over het circuit terug naar de pits. Aangezien hij daarmee de regels overtrad, moest hij een boete van 5000 euro betalen. Vanwege een motorwissel miste de Duitser de tweede training en in de derde training reed hij zijn auto de muur in. De monteurs van Aston Martin konden de auto net op tijd herstellen voor de kwalificatie, maar daarin kwam de Duitser niet door het eerste deel. “Dit was niet ons weekeinde”, zei Vettel met gevoel voor understatement.