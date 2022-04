Wielrenner Kwiatkowski opgelucht dat hij na fotofinish winnaar is

Wielrenner Michal Kwiatkowski won met miniem verschil de 56e editie van de Amstel Gold Race. De Pool was vooral heel blij dat hij het ploegenspel van Ineos Grenadiers had kunnen afmaken, al leek het daar eerst niet op. “Ik was eerst heel teleurgesteld, want het ging alleen om de zege. Na de fotofinish bleek ik gelukkig toch de winnaar.”

De Pool leek de sprint aanvankelijk te hebben verloren van de Fransman BenoĆ®t Cosnefroy. “Ik was vol vertrouwen, maar de laatste 50 meter waren heel zwaar. Cosnefroy versnelde nog eens toen ik naast hem kwam. Ik weet nog van vorig jaar van Tom Pidcock dat je niet te vroeg moet juichen. Misschien komen ze terug en zeggen ze dat de fotofinish anders is.”

Kwiatkowski voelde ook de druk om het af te maken, omdat hij ploeggenoot Pidcock nog bij de achtervolgers had. “Iedereen rekende op mij. Cosnefroy deed het meeste werk en het was niet aan mij om het gat groter te maken omdat ik Tom nog achter me had. We konden nog op verschillende manieren winnen.”