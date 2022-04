Wielrenner Kwiatkowski wint voor tweede keer Amstel Gold Race

Wielrenner Michal Kwiatkowski heeft de 56e editie van de Amstel Gold Race gewonnen. De Poolse wielrenner van Ineos Grenadiers klopte zijn medevluchter Benoît Cosnefroy uit Frankrijk in een spannende sprint in Vilt na 254,1 kilometer. De fotofinish moest uitkomst bieden, nadat eerder Cosnefroy als winnaar was uitgeroepen. De Belg Tiesj Benoot werd derde, voor Mathieu van der Poel.

Voor Kwiatkowski is het de tweede keer dat hij de Amstel Gold Race wint. De 31-jarige Pool die in 2014 de wereldtitel veroverde, was al de beste in 2015.

Ide Schelling was de Nederlander in de vroege kopgroep van zes die rond de 4 minuten voorsprong kreeg. Maar toen de zone rond de Gulpenerberg naderde, een verwacht breekpunt op zo’n 50 kilometer voor de streep, werd de marge snel kleiner. De Belg Nathan Van Hooydonck was in de groep de vertegenwoordiger van Jumbo-Visma.

Op de Kruisberg liet Ineos Grenadiers zich met vier man voorop zien. Dylan van Baarle was een van hen, Net als Tom Pidcock, de nummer 2 van vorig jaar. Op de Eyserbosweg werd de laatste vroege vluchter ingelopen.

Met ook oud-winnaar Kwiatkowski en de Brit Ben Turner dunde Ineos de groep verder uit. Op de Keutenberg versnelde Benoot en bleven er elf man over onder wie Van der Poel, de Deen Kasper Asgreen en de Australiër Michael Matthews. Ineos was als enige ploeg dubbel vertegenwoordigd: Pidcock en Kwiatkowski.

Op de Cauberg bleef de strijd uit. Maar bij het ingaan van de slotronde, met nog de Geulhemmerberg en de Bemelerberg te beklimmen, was Kwiatkowski de eerste aanvaller. Op de voorlaatste klim maakte Cosnefroy de sprong naar de kop van de wedstrijd.

De koplopers begonnen met een voorsprong van 20 seconden aan de beklimming van de Bemelerberg en hielden ook daarna stand. Van der Poel deed wat pogingen het gat te dichten, net als Benoot. Maar niet veel later konden Kwiatkowski en Cosnefroy sprinten om de winst en was de afloop vergelijkbaar met de editie van vorig jaar. Toen werd de Belg Wout van Aert op basis van de finishfoto aangewezen als winnaar ten koste van Pidcock. Nu kon Ineos dankzij Kwiatkowski wel juichen.