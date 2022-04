Australiër Groves wint tweede etappe Ronde van Turkije

De Australische wielrenner Kaden Groves heeft de tweede etappe in de Ronde van Turkije gewonnen. De 23-jarige renner van BikeExchange-Jayco was na 158 kilometer tussen Selçuk en Alaçati de sterkste in de massasprint en nam de leiding in het algemeen klassement over van zijn landgenoot Caleb Ewan. Groves versloeg de Belg Jasper Philipsen, die net als een dag eerder als tweede over de finish kwam.

Ewan won de openingsrit in de Turkse etappekoers. De Australische leider in het klassement kon dat succes maandag niet herhalen. Ewan ging na voorbereidend werk van zijn ploeggenoten van Lotto Soudal wel de sprint aan, maar hij moest al snel weer in het zadel gaan zitten, mogelijk vanwege een technisch probleem met zijn fiets. Groves trok wel hard door en zegevierde voor Philipsen. Cees Bol eindigde als vierde, Danny van Poppel werd zevende.