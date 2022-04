Financiële tegemoetkomingsregeling turnsters aangepast

De tegemoetkomingsregeling voor oud-turn(st)ers die in hun carrière slachtoffer zijn geworden van grensoverschrijdend gedrag is op een aantal punten aangepast. Hiermee is gehoor gegeven aan de oproep van de oud-sporters om de regeling eenvoudiger en laagdrempeliger te maken. Volgens hen waren de eisen om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming van 5000 euro te hoog.

De betrokken partijen (gymnastiekunie KNGU, NOC*NSF en het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) als de uitvoerder van de regeling) hebben zich die kritiek aangetrokken en een aantal veranderingen doorgevoerd. Onder andere het aanvraagformulier is aanzienlijk ingekort. Ook het criterium dat een oud-gymsporter minstens twee jaar dertig uur per week moet hebben getraind, is vervallen. Tevens is het voor de oud-sporters mogelijk om iemand te machtigen die de aanvraag indient of het hele proces samen met of namens de oud-sporter doorloopt.

Als de aanvraag in behandeling wordt genomen, moeten de oud-turn(st)ers voor een commissie verschijnen om hun verhaal te vertellen. Hoewel een mondelinge toelichting het uitgangspunt blijft heeft de commissie meer ruimte gekregen om hier in individuele gevallen van af te wijken. Ook kan de sporter ervoor kiezen om zich door een gemachtigde te laten vertegenwoordigen.

“De onafhankelijke commissie wil een goed beeld krijgen van de impact van grensoverschrijdend gedrag op het leven van de aanvrager. Dat betekent dat oud-gymsporters niet noodzakelijk hoeven aan te tonen dat er grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden. De commissie doet niet aan waarheidsvinding over wat er is gebeurd, maar vormt zich een beeld van de impact ervan op het leven van de oud-sporter zodat dit voldoende aannemelijk is,” meldt de KNGU in een persbericht.

Sinds 1 maart kunnen oud-turn(st)ers hun aanvraag voor de tegemoetkomingsregeling indienen. Aanvragen kunnen tot 30 september online worden gedaan.