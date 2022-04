Golfer Woods bevestigt na Masters deelname aan Brits Open

Golfer Tiger Woods heeft kort na de Masters zijn deelname aan de 150e editie van het Brits Open bevestigd. Dat majortoernooi vindt plaats van 14 tot en met 17 juli in het Schotse St Andrews.

Woods omschrijft de golfbaan waarop het toernooi gespeeld wordt als zijn ‘favoriete golfbaan in de wereld’ en kijkt daarom uit naar het toernooi. “Ik heb daar twee Opens gewonnen, St Andrews is waar de golfsport thuis is.”

Na een auto-ongeluk in februari 2021 lag Woods weken in het ziekenhuis en was hij maandenlang niet in staat te lopen door zware verwondingen, met name aan zijn rechterbeen. Veertien maanden later maakte hij afgelopen week bij de Masters in Augusta verrassend zijn rentree. De vijfvoudig winnaar van het Amerikaanse majortoernooi eindigde als 47e met 13 slagen boven het baangemiddelde.

De 46-jarige Woods weet nog niet of hij in aanloop naar het Brits Open ook nog meedoet aan het US PGA Championship in mei. “Een volledig schema zal ik niet meer kunnen spelen, dus pik ik de grote evenementen eruit,” zei Woods.