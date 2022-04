Griekspoor en Koolhof ook uitgeschakeld in Monte Carlo

Tennisser Tallon Griekspoor is al snel uitgeschakeld in het ATP-toernooi van Monte Carlo. In de eerste ronde van het graveltoernooi verloor hij in drie sets van Albert Ramos Viñolas uit Spanje, de nummer 37 van de wereld (6-4, 4-6, 6-2).

Vorige week was de eerste ronde van het ATP-toernooi van Marrakesh ook al het eindstation voor Griekspoor, de nummer 58 van de wereld.

Eerder vandaag slaagde ook Botic van de Zandschulp er niet in om door te stoten naar de tweede ronde in Monte Carlo. In twee sets was de Amerikaan Sebastian Korda met 7-5 en 6-4 te sterk.

Wesley Koolhof werd met dubbelpartner Neal Skupski eveneens in de eerste ronde uitgeschakeld. Koolhof en Skupski, die vorige week nog de finale van het masterstoernooi in Miami verloren, werden met 2-1 (2-6, 6-3 (12-10)) verslagen door Rohan Bopanna en Jamie Murray.