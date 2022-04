Masters-winnaar Scheffler ‘huilde als een baby’ van de stress

Golfer Scottie Scheffler leek een toonbeeld van kalmte in de Masters, die de 25-jarige Amerikaan won met drie slagen voorsprong. Maar in werkelijkheid kookte hij van binnen van de spanning. “Het was een lange, zware dag en ik had het geluk dat ik een comfortabele voorsprong had. Het lukte me alleszins aardig om me op mijn spel te concentreren”, zei de golfer, die acht weken geleden zijn eerste toernooi op de Amerikaanse tour won en zondag in Augusta het felbegeerde groene jasje als winnaar van de Masters mocht aantrekken. “Ik kan niet in woorden beschrijven wat het betekent om dit toernooi te winnen.”

Scheffler ging na zijn zege in op zijn emotionele worsteling voor aanvang van de vierde en laatste ronde. “Ik huilde als een baby, zo gestrest was ik. Ik wist niet waar ik het moest zoeken. Ik zei tegen mijn vrouw Meredith; ik ben er niet klaar voor, dit is me te veel”, vertelde hij. “Het is omdat het de Masters is. Dit is het toernooi wat ik wilde winnen, daar droom je van als golfer. Toen ik voor de eerste keer de uitnodiging kreeg om mee te doen, stonden de tranen me in de ogen.”

Het was ook zijn vrouw Meredith die Scheffler kalmeerde en moed insprak. “Toen ik aankwam op de baan, was ik rustig en kwam ook het gevoel dat ik het kon afmaken als ik gewoon mijn spel zou spelen. Ik heb alles wat mis kon gaan geblokkeerd in mijn hoofd”, aldus Scheffler, die er inderdaad in slaagde een solide laatste ronde te spelen zonder grote missers. Het ging alleen mis op de laatste hole 18. Twee korte putts mislukten, maar zijn voorsprong was zo groot, dat hij die zich kon veroorloven. “Op de 18e was ik mijn concentratie kwijt, maar dat was omdat ik toen ook wilde genieten van het moment.”

Scheffler mag zich met recht de sensatie van het jaar noemen in het golf. In acht weken tijd heeft hij vier toernooien gewonnen en is hij opgerukt naar de eerste plaats op de wereldranglijst. “Ik heb nooit gedacht dat ik goed was in golf en al helemaal niet verwacht dat ik zo ver zou komen. Het is hard werken en blijven oefenen en dat zal ik blijven doen.”