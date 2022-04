Nog geen podiumplek Rinus ‘Veekay’ in IndyCar

Autocoureur Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout wacht nog op zijn eerste podiumplek in het huidige seizoen van de Amerikaanse IndyCar. De Nederlander eindigde in de Grand Prix van Long Beach, de derde race van het jaar, als dertiende. Eerder behaalde hij de tiende en de zesde plaats.

De Hoofddorper, die opnieuw uitkomt voor het team van Ed Carpenter, miste snelheid op het stratencircuit, waar het traditioneel lastig inhalen is. “Het was een moeilijke race. Ik heb gedaan wat ik kon en nog belangrijke punten kunnen pakken”, zei Van Kalmthout, die in de VS racet onder de naam Veekay.

Josef Newgarden won in Long Beach. Het was al zijn tweede zege van dit seizoen. Hij wist oud-Formule 1-coureur Romain Grosjean net voor te blijven. Newgarden leidt ook in het kampioenschap. ‘Veekay’ staat zevende.