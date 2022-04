Van de Zandschulp strandt in eerste ronde in Monte Carlo

Tennisser Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het ATP-toernooi van Monte Carlo. In twee sets was de Amerikaan Sebastian Korda met 7-5 en 6-4 te sterk.

Voor Van de Zandschulp was het zijn tweede graveltoernooi van het jaar. Afgelopen week werd de Veenendaler uitgeschakeld in de kwartfinales van het ATP-toernooi van Marrakesh.

Tallon Griekspoor doet ook mee in Monte Carlo, hij speelt maandag tegen Albert Ramos ViƱolas.

Korda neemt het in de tweede ronde op tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz, het 18-jarige talent dat onlangs het masterstoernooi van Miami op zijn naam schreef.