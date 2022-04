Honkballer Gregorius slaat Phillies naar winst na 4-0-achterstand

Honkballer Mariekson ‘Didi’ Gregorius heeft Philadelphia Phillies naar een zwaarbevochten overwinning in de Major League geslagen. De Phillies keken tegen New York Mets na zeven innings tegen een achterstand van 4-0 aan. In de achtste inning wist de thuisclub dat om te zetten in een voorsprong van 5-4 en die hielden de Phillies in de laatste inning vast.

De 32-jarige Gregorius zorgde voor de beslissing. De geboren Amsterdammer, international van Oranje, produceerde bij een stand van 4-4 een tweehonkslag. Zijn ploeggenoot Rhys Hoskins kon daardoor de thuisplaat bereiken. Even daarvoor had J.T. Realmuto met een homerun de spanning in de wedstrijd teruggebracht.

Eind vorige week startte het nieuwe seizoen in de MLB. De Phillies hebben drie van hun eerste vier wedstrijden gewonnen.

Gregorius veroverde in 2011 met Oranje in Panama de wereldtitel.