Oud-wielrenner Martin krijgt geveilde olympische medaille terug

De Duitse oud-wielrenner Tony Martin heeft zijn zilveren olympische medaille uit 2012 geveild voor 35.000 euro. De opbrengst gaat naar de organisatie United Charity, die hulp biedt aan kinderen in nood en nu specifiek in Oekraïne. De koper van de zilveren plak, het Duitse bedrijf Fitline, besloot de medaille direct terug te geven aan Martin.

“We hebben het grootste respect voor Tony’s inzet voor de kinderen in Oekraïne”, zegt manager Torsten Weber van Fitline tegen Bild. “Voor ons was het vanzelfsprekend dat we de medaille zouden teruggeven, want die hoort bij hem thuis.” Het bedrijf won de veiling met een bod van 31.100 euro en besloot dat bedrag naar boven af te ronden.

Martin, viervoudig wereldkampioen tijdrijden, pakte op de Spelen van Londen achter de Brit Bradley Wiggins olympisch zilver op de tijdrit. Hij besloot twee weken geleden om die originele medaille te veilen, om geld op te halen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. “We gaan zorgen dat deze donatie de kinderen bereikt die onze hulp nodig hebben”, aldus Martin, die vorig jaar ondanks een doorlopend contract bij Jumbo-Visma besloot zijn wielercarrière te beëindigen. De Duitser wilde niet langer door, omdat hij zich vanwege de vele valpartijen zorgen maakte om de veiligheid in de sport.

Martin werkt in Zwitserland op een privéschool als leerlingbegeleider en heeft daar 43 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen.