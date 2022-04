Amerikaanse wielrenner Sheffield wint Brabantse Pijl

Wielrenner Magnus Sheffield heeft de 62e editie van de Brabantse Pijl gewonnen. De 19-jarige Amerikaan van Ineos Grenadiers kwam na 205 kilometer solo aan in Overijse. Hij was 3 kilometer van de streep gedemarreerd uit een kopgroep van zeven renners. De Fransman Benoît Cosnefroy werd op 37 seconden tweede voor de Belg Tim Wellens.

Het is de tweede zege voor Sheffield dit seizoen. De jonge Amerikaan, die zijn eerste seizoen rijdt bij Ineos, won eerder in februari een rit in de Ruta del Sol. In de Brabantse Pijl volgt hij zijn ploeggenoot Tom Pidcock uit Groot-Brittannië op. Die eindigde nu als zesde.