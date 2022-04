Eindtoernooi Daviscup Finals eind november in Málaga

Het eindtoernooi van de Daviscup Finals, het belangrijkste landentoernooi in het tennis, wordt eind november in Málaga gespeeld. In de Spaanse stad worden van 21 tot en met 27 november de knock-outrondes gespeeld op een indoorbaan.

De kwartfinales, halve finales en eindstrijd worden gespeeld in het Palacio de Deportes José María Martín Carpena, dat plaats biedt aan ruim 11.000 toeschouwers.

Málaga werd eerder nog aangewezen om van 14 tot en met 18 september wedstrijden uit de groepsfase te huisvesten, maar omdat ze de finale hebben gekregen gaat dat nu niet door. Voor de loting op 26 april wordt er een nieuwe speelstad aangewezen. Bologna, Glasgow en Hamburg blijven zeker van het organiseren van groepsduels.

Oranje heeft zich na een 4-0-zege op Canada, vorige maand in Den Haag, verzekerd van deelname aan de groepsfase van de Daviscup Finals. Zestien landen worden verdeeld over vier groepen. De acht beste landen mogen door naar de knock-outfase in Málaga, dat ook in 2023 gastheer is van de eindfase van het vernieuwde landentoernooi.