Minnesota Timberwolves via play-in naar play-offs NBA

De basketballers van Minnesota Timberwolves hebben zich in de NBA verzekerd van deelname aan de play-offs. De Wolves waren op eigen veld in een zogenoemde play-in met 109-104 te sterk voor Los Angeles Clippers. Een play-in, een tussenronde, is bedoeld voor de nummer 7 tot en met 10. Alleen de nummers 1 tot en met 6 plaatsen zich rechtstreeks voor de play-offs.

Het is pas de tweede keer in de afgelopen achttien jaar dat de Wolves zich hebben weten te plaatsen voor de play-offs.

Anthony Edwards nam in Minneapolis 30 punten voor zijn rekening voor de thuisploeg en D’Angelo Russell kwam tot 29 punten voor de Wolves. Namens de bezoekers was Paul George goed voor 34 punten.

De Wolves nemen het in de play-offs op tegen Memphis Grizzlies, dat als tweede geplaatst is in de Western Conference.