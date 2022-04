Nederland in juni met 18 zwemmers naar WK langebaan en openwater

Nederland komt met achttien zwemmers uit op de WK langebaan en WK openwater in juni in Boedapest. Negen vrouwen en negen mannen hebben voldaan aan de kwalificatie-eisen en zitten in de ploeg die door bondscoach Mark Faber is bekendgemaakt.

Onder anderen Arno Kamminga, vorig jaar tweevoudig winnaar van olympisch zilver, en voormalig wereldrecordhoudster Kira Toussaint zitten bij de selectie voor het toernooi op de langebaan, dat van 18 tot en met 25 juni is. De WK openwater zijn op 29 en 30 juni in de Hongaarse hoofdstad, waar onder anderen Sharon van Rouwendaal zal zwemmen.

Zwemster Rosey Metz, die zich op de 50 meter schoolslag had geplaatst, gaat niet naar de WK. Zij gaat eind juni naar een toernooi in China. “Hier liggen voor haar meer sportieve mogelijkheden en daarmee ook meer kansen voor haar ontwikkeling”, aldus Faber in een toelichting.