Teambaas Horner begrijpt frustraties bij Verstappen

Teambaas Christian Horner van Red Bull heeft begrip voor de frustraties bij Max Verstappen. De Nederlandse Formule 1-coureur viel zondag in de Grote Prijs van Australiƫ voortijdig uit, voor de tweede keer dit seizoen.

“Het is volkomen begrijpelijk, zijn frustratie”, aldus Horner. “Het was echt teleurstellend om de race niet af te kunnen maken. We weten nog niet precies wat het probleem is. Pas op het moment dat we de auto terug hebben, hebben we de gegevens en informatie.”

Verstappen moest zondag na 38 van de 58 rondes zijn auto aan de kant zetten op het Albert Park Circuit. Uit de achterkant van de Red Bull kwam rook, wat erop duidde dat er iets in brand stond. Horner: “Het seizoen is nog lang en we hebben de basis voor een snelle en competitieve auto. We moeten deze problemen snel oplossen.”