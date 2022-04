Wielrenster Van Dijk doet volgende maand poging werelduurrecord

Wielrenster Ellen van Dijk gaat volgende maand in het Zwitserse Grenchen proberen het werelduurrecord te verbreken. De tijdritspecialiste en meervoudig wereldkampioene op dat onderdeel zegt dat dit een uitdaging is die ze al heel lang aan wilde gaan.

Op 23 mei gaat de 35-jarige Nederlandse proberen een grotere afstand af te leggen dan de Britse Joscelin Lowden, die vorig jaar tot 48,405 kilometer kwam.

De uitdaging over iets meer dan een maand betekent niet dat Van Dijk de voorjaarsklassiekers laat schieten. “Die wil ik nog allemaal rijden. Dit betekent dat ik me nog niet volledig op het werelduurrecord heb geconcentreerd, maar dat zal in mei veranderen.”