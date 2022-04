Captain Tamaëla kiest voor tennissters Rus en Pattinama-Kerkhove

Elise Tamaëla, de nieuwe captain van het Nederlandse Billie Jean King Cup-team, heeft Arantxa Rus en Lesley Pattinama-Kerkhove aangewezen voor de enkelspelen op vrijdag in de ontmoeting met Spanje. Kopvrouw Rus, de nummer 74 van de wereld, neemt het in de eerste wedstrijd op tegen Nuria Párrizas Díaz, de mondiale nummer 55. Pattinama-Kerkhove, die 141e staat, treft vervolgens Sara Sorribes Tormo, de enige speelster in Den Bosch uit de top 50: ze staat 49e.

Pattinama-Kerkhove heeft van Tamaëla de voorkeur gekregen boven Arianne Hartono en Suzan Lamens, die op het laatste moment werd toegevoegd aan de selectie.

Hartono, die nooit eerder werd opgeroepen, is wel aangewezen voor het dubbelspel. Ze vormt dan een duo met dubbelspecialiste Demi Schuurs. De opstelling kan nog gewijzigd worden.

De wedstrijden beginnen vrijdag om 14.00 uur. De inzet van de ontmoeting is een plek bij de Billie Jean King Cup Finals.