Darter Michael van Gerwen is op de speelavond van de Premier League in Manchester meteen uitgeschakeld. De Brabander verloor bij zijn eerste optreden in de kwartfinale van Jonny Clayton. Het verschil was in een boeiende partij niet groot: 5-6.

Van Gerwen was als leider in het klassement aan de wedstrijd begonnen. Hij won al drie speelronden in de Premier League.