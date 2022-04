FIA pareert kritiek Verstappen op snelheid safetycar

De internationale autosportfederatie FIA is niet van plan in te gaan op de roep van enkele Formule 1-coureurs om de snelheid van de safetycar te verhogen. De federatie bracht een verklaring naar buiten waarin het stelde dat de primaire functie van de safetycar de “veiligheid van de coureurs, marshals en officials” is en niet “pure snelheid”.

Wereldkampioen Max Verstappen was de grootste mopperaar. De Aston Martin die tijdens de afgelopen Grote Prijs van AustraliĆ« twee keer op de baan kwam om de race vanwege een incident te neutraliseren, reed volgens hem veel te langzaam. “Ongelooflijk, het leek wel een schildpad”, zei de coureur van Red Bull, die voor de tweede keer dit seizoen uitviel met technische problemen. Volgens Verstappen kunnen de coureurs hun banden niet goed opwarmen als de safetycar te langzaam rijdt en gaat dat ten koste van de grip.

Mercedes en Aston Martin leveren dit jaar de safetycars en dat zijn volgens de FIA topvoertuigen die in alle omstandigheden inzetbaar zijn en door zeer capabele mensen worden bestuurd. “De wedstrijdleiding bepaalt hoe hard de safetycar rijdt en daarbij wordt rekening gehouden met tal van factoren, afhankelijk ook van de aard van het incident. De gevolgen die de snelheid van de safetycar heeft op de prestaties van de Formule 1-auto’s, zijn van ondergeschikt belang”, aldus de FIA.