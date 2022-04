Golfer Woods naar Ierland voor wedstrijd op Adare Manor

Golfer Tiger Woods neemt op 4 en 5 juli deel aan de JP McManus Pro-Am in Ierland. Hij wil zich op de baan van Adare Manor in Limerick voorbereiden op het Brits Open. Dat majortoernooi staat voor 14 tot en met 17 juli op het programma in het Schotse St Andrews.

Woods was vorig jaar maandenlang niet in staat om te lopen na een zwaar verkeersongeluk. Hij maakte afgelopen weekeinde tijdens de Masters in Augusta zijn rentree. Woods eindigde als 47e met 13 slagen boven het baangemiddelde. Hij noemde het een van de grootste prestaties uit zijn carrière. “Voor het niet winnen van een toernooi zeker, zonder enige twijfel”, zei de vijftienvoudig winnaar van een major.

Woods weet nog niet of hij in aanloop naar het Brits Open ook nog meedoet aan het US PGA Championship in mei. “Een volledig schema zal ik niet meer kunnen spelen, dus pik ik de grote evenementen eruit,” zei hij.