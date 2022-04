Polen en Slovenië nieuwe gastlanden WK volleybal voor mannen

Polen en Slovenië pakken deze zomer gezamenlijk de organisatie van het WK volleybal voor mannen op. Het toernooi zou aanvankelijk in Rusland worden gehouden, maar de internationale bond FIVB heeft het daar weggehaald vanwege de Russische inval in Oekraïne.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki maakte het nieuws bekend. “Rusland zou de gastheer zijn van het wereldkampioenschap volleybal, maar je kunt je toch niet voorstellen dat iedereen naar het Russische volkslied gaat luisteren alsof er niets gebeurd is”, zei Morawiecki. “Daarom protesteerden we ertegen.”

Polen won de laatste twee WK’s bij de mannen en verdedigt dus mede in eigen land de titel. Het toernooi duurt van 26 augustus tot en met 11 september. De finale en de strijd om brons zijn in Polen. Het Nederlands team is een van de deelnemers. Oranje is ingedeeld in groep F, met Argentinië, Iran en Egypte als tegenstanders.