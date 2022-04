Tennisser Dimitrov schakelt Ruud uit in Monte Carlo

Tennisser Grigor Dimitrov heeft zich ten koste van de Noor Casper Ruud geplaatst voor de kwartfinales van het masterstoernooi van Monte Carlo. Het werd 6-3 7-5 voor de Bulgaarse nummer 29 van de wereld.

Dimitrov maakte het na ruim anderhalf uur op zijn derde wedstrijdpunt af nadat een bal van Ruud net achter de baseline was beland. Zodoende plaatste Dimitrov zich voor de vierde keer voor de kwartfinales in negen optredens.

“Ik keek echt uit naar deze wedstrijd. Casper is een geweldige speler en dat bewijst hij keer op keer op jonge leeftijd. Ik was benieuwd hoe ik ervoor zou staan fysiek en mentaal”, zei de 30-jarige Dimitrov, die het nu opneemt tegen de winnaar van het duel tussen de Pool Hubert Hurkacz en Albert Ramos Viñolas uit Spanje.

De Amerikaan Taylor Fritz was met 7-6 (4) 7-5 te sterk voor zijn landgenoot Sebastian Korda, die een ronde eerder nog verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Carlos Alcaraz. Novak Djokovic is al uitgeschakeld in Monte Carlo. Rafael Nadal heeft zich geblesseerd afgemeld. Vorig jaar werd het toernooi gewonnen door Stefanos Tsitsipas uit Griekenland.